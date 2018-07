Deel dit artikel:











Dronken automobilist zonder rijbewijs opgepakt in Nieuwediep De man had te veel gedronken (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

NIEUWEDIEP - In Nieuwediep is afgelopen nacht een 22-jarige automobilist opgepakt, nadat hij een ongeluk had veroorzaakt.





Of er andere mensen bij de aanrijding waren betrokken, is niet bekend.



De Roemeense man had te veel gedronken, bleek uit een blaastest van de politie. De man had ook geen rijbewijs. De rechter moet binnenkort bepalen wat voor straf de man krijgt.