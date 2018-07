Rick Koekoek uit Erica heeft nieuw wereldrecord te pakken

BIKETRIAL - Rick Koekoek uit Erica heeft weer een record op zijn naam weten te zetten.

Tijdens de London Urban Trials Championships sprong hij met zijn fiets een afstand van 4.41 meter. En dat is genoeg voor een officieel Guinness World Record, zo schrijft hij op Facebook. "Ik moet eerlijk zijn, het was wel een beetje spannend. Maar het was zo leuk om dit record te mogen neerzetten", aldus Koekoek.Koekoek heeft al meerdere records op zijn naam staan. Zo sprong hij in juli van vorig jaar vanuit stilstand met zijn fiets over een stok op een hoogte van 1.45 meter. Ook is Koekoek Nederlands kampioen biktetrial.Biketrial is een sport waarbij alles draait om beheersing, balans en coördinatie. Deelnemers leggen een parcours af met obstakels. Als een fietser met zijn voet de grond raakt, krijgt hij strafpunten.