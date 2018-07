Uitgebrande auto gevonden op de A28 bij Spier na mogelijke schietpartij

SPIER - Op de A28 bij Spier is rond half twaalf gisteravond een uitgebrande auto gevonden. Volgens de politie zat er niemand meer in het voertuig.

Eerder op de avond hadden mensen schoten gehoord op de A7 bij Boerakker, waarna een auto en motorfiets er met hoge snelheid vandoor gingen in de richting van Groningen. Korte tijd later werd de auto bij Spier gevonden. Maar of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben, weet de politie nog niet.Agenten hebben sporenonderzoek gedaan op de A7 bij Boerakker, maar ze vonden niets. Ook is er bij de politie niets bekend over eventuele gewonden.