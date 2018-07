Weer F1-demonstratie op Gamma Racing Day

AUTOSPORT - Ook dit jaar is er weer een F1-demonstratie op de Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen.

Carlos Sainz Jr. en testrijder Jack Aitken demonstreren een Formule 1-bolide van het Renault Sport Formula One Team.Organisator Lee van Dam is blij met de komst van het Renault-team. "Het is niet makkelijk om een Formule 1-team naar Nederland te halen. De kosten zijn enorm. Men vergeet weleens dat wij een gratis toegankelijk evenement organiseren, dat grotendeels door sponsor- en advertentiegelden dekken kan worden gemaakt", aldus Van Dam.Hij vervolgt: "Daarnaast moet je bekend zijn in het wereldje; teams en coureurs hebben een overvolle agenda. Gelukkig staat ons evenement in de 'Kathedraal van de Motorsport' internationaal bekend als hét podium voor grote merken en kampioenschappen om zich te presenteren aan een groot en toegankelijk publiek. Ook onze contacten in de lobby om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen komen nu goed van pas."Carlos Sainz Jr. is de zoon van tweevoudig wereldkampioen rally en tweevoudig Dakar-winnaar Carlos Sainz. Hij maakte zijn Formule 1-debuut in 2015, naast Max Verstappen. Jack Aitken is een Brits-Koreaanse GP2-coureur. Hij werd begin dit seizoen aangekondigd als lid van het Renault Young Driver Program en hij is testrijder voor het Formule 1-team.De Gamma Racing Day is in het weekend van 18 augustus. Er zijn races van auto's, motoren, karts, toerwagens en zijspanmotoren. Vorig jaar trok het evenement 94.000 bezoekers. Toen was er ook een Formule 1-team van Renault aanwezig.