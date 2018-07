Deel dit artikel:











Man gewond na feest bij Ermerstrand Archieffoto van het beachvolleybaltoernooi op het Ermerstrand (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ERM - Een man van 22 uit Emmen is vorig weekend ernstig gewond geraakt tijdens een feest in Erm.

De mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een feest op het Ermerstrand. Bij het strand was dat weekend een beachvolleybaltoernooi.



De man zegt uit het niets een klap te hebben gekregen van iemand die hij niet kende. ​Hij heeft afgelopen vrijdag aangifte gedaan. Volgens de politie had de man ernstige verwondingen aan zijn gezicht.



De politie is een onderzoek begonnen naar de mishandeling.