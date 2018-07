Tom Dumoulin komt naar de Gouden Pijl in Emmen

WIELERSPORT - Tom Dumoulin doet volgende week zondag mee aan de Gouden Pijl in Emmen. De organisatie wilde hem eigenlijk vorig jaar al strikken voor het wielerevenement, maar dat lukte niet.

"De Gouden Pijl werd tot en met vorig jaar nog op de derde dinsdag na de Tour de France gereden. Voor de organisatie was het een grote uitdaging een aansprekend rennersveld te krijgen vanwege de drukke wieleragenda’s van de renners die vol zitten met rondes en trainingskampen", laat de organisatie weten."Het lukte de Gouden Pijl vaak wel de toppers naar Emmen te halen, al werd het wensenlijstje vorig jaar niet geheel in vervulling gebracht. Dat was één van de redenen voor het bestuur om, zodra de gelegenheid zich voordeed, naar een datum te verhuizen in de eerste week na de Tour wanneer de ploegen enige rust gegund wordt." Die wens is uitgekomen. De Gouden Pijl wordt nu verreden op 5 augustus, de eerste zondag na de Tour.De organisatie zegt 'aardig in de buidel te moeten tasten' voor de komst van Dumoulin. Met hulp van sponsoren is het gelukt. Dumoulin staat momenteel tweede in de Tour. Ook Dylan Groenewegen en Niki Terpstra maken hun opwachting.Dit jaar kent de Gouden Pijl voor het eerst een nieuwe opzet, waarbij de renners drie keer in actie komen. Naast het gebruikelijke criterium staan ook een puntenkoers en een tijdrit op het programma.