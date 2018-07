Deel dit artikel:











Supermarktdief raakt onwel op politiebureau door GHB-gebruik De vrouw stal onder meer mixdrankjes (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen is een vrouw van 36 opgepakt die spullen had gestolen bij een supermarkt.





Medewerkers van de winkel hebben haar aangehouden. Ze nam onder meer mixdrankjes mee zonder ze te betalen.De politie heeft de vrouw meegenomen naar het bureau. Daar werd ze onwel, vanwege GHB-gebruik, meldt de politie. Er is nog een ambulance geroepen. Volgens de politie gaat het inmiddels weer wat beter met vrouw.