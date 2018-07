Deel dit artikel:











Kalendergirl Annemiek Koekoek: 'Wij boeren zijn niet lomp' Boerin Annemarie Koekoek tijdens de fotoshoot (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Nog even wordt het vest goed gehangen en dan kan de shoot beginnen (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) De crew kijkt goedkeurend toe (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

TYNAARLO - Er wordt al weer druk gewerkt aan een nieuwe editie van de boerinnenkalender. Vandaag was er een fotoshoot op een boerenbedrijf in de buurt van Zwolle. Eén van de dames op de kalender is de 24-jarige boerin Annemiek Koekoek uit Tynaarlo.

Geschreven door Andries Ophof

"Mensen hebben een heel verkeerd beeld van boeren", vindt Annemiek. Sommigen denken dat al ons voedsel uit de fabriek komt. Bovendien worden wij gezien als lomp en als halve holbewoners. Dat is echt onzin."



Kalender boven je bed

En daarom meldde ze zich aan als model voor de kalender van 2019. Ze werd gekozen uit zo'n 300 aanmeldingen. "Toen ik in 2012 op de middelbare landbouwschool zat kwam de eerste editie uit. De jongens zeiden toen dat ik me op moest geven. Dan konden ze de kalender boven hun bed hangen. Toen dacht ik, dat nooit. Ik ben nu wat ouder en dacht waarom niet."



Zondagmorgen om negen uur is ze in Zwolle op de boerderij. Eerst wat meer sexy kleding aan en dan uitgebreid langs de kapper en de visagiste. En als het klaar is en de visagiste vraagt hoe ze zichzelf met make-up vindt, zegt ze: "Ik vind het een beetje een sneeuwwitje look met die lippenstift."



Met en zonder broek

Met een heel gevolg gaat het vervolgens richting een plek tussen de balen hooi. Daar moeten de foto's gemaakt worden. Met en zonder lange broek en een beetje ondeugend kijkend in de camera. "Ik denk niet dat het alle vooroordelen over de landbouw weg neemt, maar een kalender als deze helpt wel. Daarom doe ik mee."



De ouders van Annemiek denken er verschillend over. De vader van deze jonge boerin vindt het prachtig. Haar moeder heeft er meer moeite mee. Maar daar laat ze zich niet door van de wijs brengen. "Sommigen plaatsen een foto in bikini op Facebook. In deze tijd moet het niet zo schokkend meer zijn."



Ik denk dat ik ga lachen

Van de kalender worden zo'n 12.000 exemplaren gedrukt. Dus de kans dat ze zichzelf ergens tegen komt is groot. "Ik heb al een paar foto's gezien en ze zijn mooi geworden. Ook niet te bloot. Ik heb me er geestelijk op voorbereid dat ik ze ergens onderweg ga zien. Dat is wel iets waar ik tegenop zie. Maar ik denk dat ik er hard om ga lachten."



De boeren- en boerinnenkalenders komen in oktober op de markt.