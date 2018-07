Deel dit artikel:











Drenthe heeft z'n eigen strandfestival an Zee Tijdens de eerste editie van Drenthe an Zee was het stralend strandweer (Foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

ERM - Op het Ermerstrand is vandaag de eerste editie van het festival Drenthe an Zee. Een initiatief van zanger Spang!. Hij eindigde als derde tijdens het Drèents Liedties Festival, maar ging wel naar huis met de publieksprijs. Bij hem begon vervolgens het het balletje te rollen.

Geschreven door Ineke Kemper

"Toen kwam er iemand naar me toe en vroeg: 'Waarom maak je er geen festival van?' We zijn ervoor gaan zitten en kijk waar we nu staan!" vertelt Harm Spang trots. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap, maar er staan wel mooi 35 artiesten hier op het podium." Uiteraard treedt Spang! zelf ook op.



Veel Drentse artiesten

Op het podium staan voornamelijk Drentse artiesten zoals Bouke, Henk Wijngaard, Mooi Wark en Melissa Meeuwisse. Ook zijn er een paar, zoals de organisatie het noemt, toerist-artiesten. Nederlandse zangers en zangeressen van buiten Drenthe.



"Het maakt me niet eens uit hoeveel mensen er komen. De sfeer is nu al goed, mensen liggen lekker op het strand, zitten met een biertje in de hand. Gewoon lekker chillen met z'n allen en van de muziek genieten."



Drenthe an Zee wordt later dit jaar uitgezonden bij RTV Drenthe.