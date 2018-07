Deel dit artikel:











Uitstekende sfeer onder 55.000 bezoekers Truckstar 55.000 bezoekers vergaapten zich onder meer aan de caravanrace (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Het Truckstar Festival in Assen trok dit weekeinde ruim 55.000 bezoekers. Volgens een woordvoerder is het evenement, dat vrijdagavond al begon, goed verlopen. "We hebben een hele trouwe doelgroep die elk jaar komt. Het ging heel goed. Er waren heel weinig incidenten."





Gisteravond trad onder andere zanger Henk Wijngaard op met het lied Met de Vlam in de Pijp, hét lied voor de vrachtwagenchauffeur. Ook Samantha Steenwijk, Mooi Wark en Hessel Wijkstra stonden op het podium.



Maar de bezoekers hebben over het algemeen weinig nodig om er een gezellig feestje van te maken. Dat bewijst de Truckstar Sipma vriendengroep (beelden: Jeroen Kolk):



Bezoekers konden zich op het TT Circuit in Assen vergapen aan ruim 2200 vrachtwagens die stonden te pronken. Ook stonden er beschilderde wagens en showtrucks, klassiekers en glimmende Amerikaanse trucks.