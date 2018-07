Deel dit artikel:











Jur Vrieling op herhaling als winnaar van CH De Wolden Springruiter Jur Vrieling krijgt de hoofdprijs van burgemeester Roger de Groot (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

PAARDENSPORT - In 2015 was hij de winnaar met de hengst Carrera, drie jaar later reed springruiter Jur Vrieling de ereronde op het CH De Wolden met de merrie Zypern. De ruiter uit het Groningse Holwierde wist in de barrage elf concurrenten achter zich te laten.

Vrieling koos bewust voor deelname aan het CH De Wolden, hoewel hij eigenlijk in Ermelo werd verwacht. Daar werden de teams bekend gemaakt die in september deelnemen aan de Wereldruiterspelen in Tryon. “Maar ik wilde hier gewoon rijden, dus dat heb ik ook tegen de bondscoach gezegd en gelukkig begreep hij dat”, aldus Vrieling.



Tweede prijs naar Rusland

Van de vijftig deelnemers kwamen twaalf ruiters terug voor de afsluitende barrage, waarin Vrieling met Zypern als vierde kanshebber de winnende rit neerzette. De Rus Vladimir Tuganov (met Suspens Floreval) bleek uiteindelijk bijna 0,4 seconde langzamer en werd tweede, voor Remco Been uit Wierden. Hij won met Holland van den Bisschop eerder al twee kwalificaties en eindigde nu als derde.



Albert Zoer plaatste zich als enige Drentse deelnemer voor de beslissende ronde. De ruiter uit Echten had geen geluk en kreeg met Florian al op de eerste sprong een fout. Zoer werd daarmee tiende.



Lovende woorden

Voorzitter Christiaan Hendriksen van het CH De Wolden blikte zeer tevreden terug op de veertiende editie. “We hebben een prima evenement gehad. Het was alleen soms wel wat heet, maar de deelnemers hebben daar weinig last van gehad.” Vrieling beaamde dat: “De stallen werden prima gekoeld. Ik heb alleen maar lovende woorden voor de organisatie.”



Klaar voor het EK

Hendriksen zegt dat het CH De Wolden nu klaar is voor het EK voor jonge springruiters van volgend jaar. “In sportief opzicht hebben we in veertien jaar veel opgebouwd, daar zit voor ons niet de grootste uitdaging. We willen ons nu ook gaan focussen op het hele programma rondom het EK, samen met de gemeente en de provincie. De winnaars zullen De Wolden niet vergeten. Maar wij willen dat De Wolden bij alle deelnemers tussen de oren blijft.”