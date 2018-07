In Beeld: CH De Wolden

VEENINGEN - Anderhalve week paardensport in Veeningen werd vandaag afgesloten met de Grote Prijs CH De Wolden.

Jur Vrieling was in de barrage de snelste . Hij won voor de Rus Vladimir Tuganov en Remco Been uit Wierden.Fotograaf Kim Stellingwerf was tijdens de grand finale aanwezig en maakte deze prachtige fotoserie: