Adelinde Cornelissen met derde plek op het NK naar Wereldruiterspelen Adelinde Cornelissen gaat als reserve mee naar de wereldruiterspelen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Adelinde Cornelissen is met haar paard Aqiedo als derde geëindigd op het NK dressuur. De amazone uit Beilen moest Edward Gal en Hans Peter Minderhoud voor laten gaan.

Vanwege de hitte was vrijdag de Grand Prix Special afgelast. Daarom bestond het NK dit jaar alleen uit de onderdelen Grand Prix en Kür.



Ondanks haar derde plek mag Cornelissen slechts als reserve naar de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten. Bondscoach Rien van der Schaft heeft Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees geselecteerd voor de wedstrijden.



Naast Cornelissen gaat ook ook Diederik van Silfhout mee als reserve.



Kwalificatie voor de Olympische Spelen

In Tryon komt Nederland uit op acht verschillende disciplines. Bij dressure, springen en eventing staan niet alleen wereldtitels op het spel. De prestaties tellen ook mee als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



De Wereldruiterspelen zijn van 11 tot en met 23 september.