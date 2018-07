Deel dit artikel:











Streuer tweemaal tweede in Duitsland Bennie Streuer eindigde in Duitsland twee keer als tweede (Foto: Mark Walters)

MOTORSPORT - Zijspancoureur Bennie Streuer uit Grolloo en zijn bakkenist Gerard Daalhuizen zijn tweemaal als tweede geëindigd bij de IDM/ONK race op de Duitse Schleizer Dreieck. In beide races moesten zij de Duitse concurrenten Josef Sattler en Uwe Neubert voor laten gaan.

Tijdens de race op zaterdag was het gat met Sattler/Neubert negen seconden. “In de slotfase van de wedstrijd hadden we problemen bij het inhalen van langzamere rijders. Enkele malen kwamen wij net voor een bocht achter een langzaam span te zitten en dat kostte tijd”, legde Streuer zijn achterstand uit. “Maar zondag ging het een stuk beter.”



Aan kop

De combinatie van Streuer en Daalhuizen reed zondag maar liefst elf ronden aan kop, toen Sattler langszij kwam. “Ik heb er alles aan gedaan om Sattler achter me te houden, maar uiteindelijk wist hij zijn span naast dat van mij te zetten en toen was het voorbij met onze eerste plaats.”



Met de twee tweede plaatsen heeft Bennie Streuer de tweede plaats in het IDM-klassement stevig in handen. Sattler lijkt onbereikbaar te worden.