Platform Storm boos op burgemeester Borger-Odoorn: U geeft een verkeerd signaal

BORGER - Platform Storm, dat strijdt tegen de komst van windmolens in de Veenkoloniën, is boos op burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn. Die riep de stichting op om een groep radicaliserende inwoners in de Veenkoloniën in toom te houden.

Het platform voelt zich niet aangesproken. "In al die jaren is onze toon stevig geweest, maar heeft nimmer geleidt tot enig onwettig handelen. We zijn altijd inhoudelijk geweest en hebben onze feiten zorgvuldig onderbouwd. Dat samen met een grote dosis creativiteit, heeft mede er toe geleid dat er nog geen windturbine draait", schrijft voorzitter Karl Voshaart van de stichting.Burgemeester Seton deed zijn oproep nadat windboeren in de Veenkolonieën dreigbrieven ontvingen. Tegen RTV Noord stelt hij de rol van de actiegroep Platform Storm ter discussie. Volgens hem zouden de actiegroep en voorman Jan Nieboer er meer aan kunnen doen om de manier van protest tegen de windmolens in te dammen. "De manier waarop de heer Nieboer reageert, door vaak in eerste instantie afstand te nemen van de acties, maar daarna wel olie op het vuur te gooien, daar houd ik niet van.""Burgemeester, Platform Storm doet geen illegale activiteiten. Alles is open en transparant, zeker nu wij, onze partners en kinderen worden afgeluisterd door de politie, e-mails worden gelezen, we worden achtervolgd en wie weet lezen ze nu wel mee terwijl ik dit typ", schrijft Voshaart.Volgens de voorzitter heeft de politiek de tegenstanders van windmolens veel beloofd, maar is daar niets van terecht gekomen. "Daarom burgemeester zult u de grote groep inwoners, die daardoor radicaliseren, zelf moeten aanspreken en dit niet verlangen van Stichting Platform Storm en / of Tegenwind Veenkoloniën. Juist deze twee in een kwaad daglicht te stellen is een verkeerd signaal."