Vier inbrekers vluchten op fiets na inbraak in Beilen De vier inbrekers zijn nog spoorloos (foto: Pixabay)

BEILEN - Vier inbrekers zijn nog spoorloos na een inbraak in een woning aan De Perk in Beilen gisteravond.

De vier daders waren in het zwart gekleed en reden na de inbraak op twee fietsen weg richting de kerk in het dorp. De politie riep mensen via Burgernet op naar de vier uit te kijken, maar dat leverde niets op.



Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de inbraak.