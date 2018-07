E&O haalt twee nieuwe spelers

Deel dit artikel:











HANDBAL - De heren van E&O hebben de eerste twee nieuwe spelers voor komend seizoen binnen.

De eerste aanwinst is oude bekende Daniel van der Ham. De 26-jarige rechteropbouwer stopte in 2017 omdat hij zijn werk niet meer met handbal kon combineren. Coach Freek Gielen is blij met de routine die de speler meeneemt naar de club.



Jong Oranje

Behalve routine haalt E&O ook een jongeling binnen. De 18-jarige Dennis Vesters komt van HARO Rotterdam naar de Emmer vereniging. De 2.08m lange hoekspeler komt ook uit voor jong Oranje.



E&O begint vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd wordt op 5 augustus gespeeld in en tegen het Duitse Varel.