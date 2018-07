Drenthe decor voor grootse militaire oefening in Nederland

ASSEN - Honderden militairen, zestien helikopters en zes vliegtuigen komen dit najaar naar Drenthe. De Luchtmobiele Brigade oefent dan samen met de luchtmacht in onze provincie.

Uitvalsbasis van de oefening is Militair Luchtvaart Terrein Deelen bij Arnhem. De militairen zullen vanuit daar op pad gaan richting onder andere Coevorden en Assen. Het programma start op 26 september en duurt tot 10 oktober.De militaire oefening met de naam Falcon Autumn wordt ieder jaar gehouden en is de grootste oefening op Nederlands grondgebied. Militairen lopen daarbij onder meer door steden en dorpen, de manschappen op de grond worden ondersteund door vliegtuigen."In Drenthe zijn we alleen te vinden op militair terrein", zegt een woordvoerder van de Luchtmobiele Brigade. De oefening is daarmee een stuk minder zichtbaar dan zeven jaar geleden, toen Falcon Autumn voor het laatst in Drenthe werd gehouden. Destijds werd een inval gedaan in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren en werd het TT Circuit bij Assen aangevallen.Duitse en Nederlandse militairen voeren op twee en drie oktober korte aanvallen uit op een militair complex in Coevorden. "Militairen zullen daar landen met helikopters, dus dit kan wat overlast geven", aldus Defensie. De oefening speelt zich met name af in Oost- en Noord-Nederland, waarbij de nadruk ligt op Twente en Friesland.Op oefenterrein De Haar bij Assen wordt een soort mini-helikoptervliegveld aangelegd. "Je moet het zien als een tankstation met een parkeerplaats", aldus een woordvoerder. De helikopters gebruiken Assen als tussenstop om van 8 tot en met 10 oktober oefenaanvallen uit te voeren op De Marnewaard, waar ook een militair terrein is.De militairen trainen zoveel mogelijk in samenstellingen die ook tijdens missies gebruikt worden. Op die manier wordt de oefening voor de militairen zo realistisch mogelijk. Falcon Autumn is volgens Defensie met name belangrijk voor de bemanningen van de helikopters: "Een deel van hun training vindt plaats in simulatoren. Een deel zal echter altijd in de praktijk beoefend moeten worden."