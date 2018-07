Stelling: Ik kan goed sparen

ASSEN - Nederlanders hebben weinig spaargeld vergeleken met inwoners van vergelijkbare Europese landen.

We hebben over het algemeen wel veel vermogen, maar dit zit voornamelijk vast in pensioenen en huizen, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Pensioenafdrachten en hoge woonlasten maken het lastig om zelf ook nog een spaarvarkentje te spekken.Toch is zelf sparen belangrijk, zegt de Rabobank. Spaargeld kan volgens de bank bijvoorbeeld helpen bij het bekostigen van studies of het verduurzamen van het eigen huis. Tegenwoordig is er bovendien steeds meer eigen geld nodig om een huis te kopen.Lukt het jou een beetje om een leuk bedrag op de spaarrekening te krijgen? Of is de rekening leeg?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag vroegen we of het je lukt te slapen met dit warme weer. De meningen waren aardig verdeeld. Een meerderheid van 52 procent zegt niet zo makkelijk te kunnen slapen. Er stemden 3.501 mensen.