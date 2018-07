Deel dit artikel:











Mannen gaan vrijuit ondanks ernstige verdenking van brandstichting De twee verdachten werden vrijgesproken vanwege gebrek aan concreet bewijs (foto: Pixabay)

EMMEN - Ondanks sterke verdenkingen, zijn twee Emmenaren van 48 en 29 jaar vrijgesproken van brandstichting in Schoonebeek.

De mannen stonden terecht voor een autobrand in het dorp. Ze werden in de buurt aangehouden. Er zat een brandlucht aan hun handen en in de auto lag een lege jerrycan.



'Dikke flauwekul'

De in brand gestoken auto was van de vriend van de dochter van de 48-jarige Emmenaar. De man was niet blij met de nieuwe relatie van zijn dochter. Dat gold ook voor de 29-jarige man. Hij had daarvoor een relatie met de vrouw gehad.



Beiden namen naar eigen zeggen slechts een kijkje bij het huis waar de vrouw en haar vriend woonden. "Dikke flauwekul", volgens de officier van justitie. "Waarom doe je zoiets in het holst van de nacht?" Maar de mannen zwegen verder over hun bezoek aan Schoonebeek.



De brandlucht aan zijn handen, kwam volgens de oudste van de twee omdat hij papier had verbrand. Agenten vonden bij hem thuis inderdaad verbrand papier aan. De man gaf geen uitleg over waarom hij die nacht in Schoonebeek een aansteker op zak had.



Te weinig concreet bewijs

Volgens de officier was er meer aan de hand. "Zeker een verdenking, maar er ligt te weinig concreet bewijs. Ik moet vrijspraak vragen." De rechter volgde hem in die conclusie en sprak het duo vrij.