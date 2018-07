Video: Oehoe geeft haar jongen schaduw

Het is warm, ook in de natuur worden maatregelen genomen. Zoals de oehoemoeder doet op deze video. Ze beschermt haar jongen tegen de hitte.

Dat een oehoe, en andere vogels, de vleugels gebruikt om haar kroost in koude dagen te beschermen tegen de kou, dat is wel bekend. Maar de vleugels worden niet alleen daarvoor gebruikt. Ze zijn eigenlijk multifunctioneel. Dat zien we deze week op de video van Hans Hasper.Ook bij hitte en zon zijn de vleugels namelijk handig. De oehoemoeder buigt ligt over de jongen heen, en buigt haar vleugels een beetje. Zo krijgen de jongen een beetje schaduw. En dat is nodig, want zeker als ze nog erg klein zijn zijn ze nog erg kwetsbaar.Eerder dit jaar hadden we ook al beelden van Hans Hasper, van de oehoe's en hun jongen in Duitsland.Vorige week zagen we hardwerkende vrouwen die druk aan het graven waren. Op de video van Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe zagen we een vrouwtje van de pluimvoetbij , die druk aan het graven was.