Drenthe heeft nieuw hittegolfrecord te pakken

HOOGEVEEN/EELDE - Landelijk zit een nieuw record er misschien niet in, maar in Drenthe vestigen we wel een nieuw hittegolfrecord.

Dorre akkers, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

"Wij hebben in Hoogeveen nu 16 dagen al 25 graden of meer gehad. En we hebben ook al vijf tropische dagen achter elkaar. Het hittegolfrecord - dat dateert uit 2006 - hebben we daarmee al geëvenaard. Want het is vandaag al meer dan 25 graden geweest in Hoogeveen", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.De landelijke metingen worden gedaan in De Bilt en officieel is de hittegolf nu voorbij. Afgelopen zaterdag kwam de temperatuur in De Bilt niet meer boven de 25 graden uit. In Drenthe zijn de temperaturen dus hoger en de warmte houdt ook nog wel even aan. "Je kunt wel zeggen dat de hittegolf in het zuidelijke deel van Drenthe aanhoudt tot zaterdag of zondag", zegt Van der Zwaag.Maar ook in het noorden van de provincie gaan we het record breken. "In Eelde zitten we nu op een hittegolf van elf dagen. Daar is de temperatuur na 15 juli nog even onder de 25 graden gedoken. Later deze week zal het record uit 2006 ook in Eelde verpulverd worden. Want die 16 dagen worden ook daar met gemak verbroken."