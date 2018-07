Herbert Dijkstra na 88 uur commentaar geven: Ik verheug mij alweer op de volgende Tour

VRIES - "Al met al was dit een Tour om te onthouden en was deze 25ste Tour voor mij wel een van de leukste", blikt NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries terug op de afgelopen Tour de France.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk was een jubileum voor de commentator, want hij was voor de 25ste voor de NOS in Frankrijk. Ooit begon Dijkstra als verslaggever van het Tourjournaal, maar de afgelopen jaren vormt hij een vast commentaarduo met oud-wielrenner Maarten Ducrot."Als je aan zo'n klus begint, zie je daar ook echt tegen op. Wij hebben de uren in ons commentaarhok nu eens bijgehouden en dan kom je aan 88 officiële uren aan commentaar. Dat is meer dan de winnaar op de fiets heeft gezeten. Dat kan alleen doordat wij in de tijdrit natuurlijk álle tijdritten doen. De winnaar heeft zo'n dikke 80 uur op de fiets gezeten en wij zaten 88 uur in het commentaarhok. Dan moet je enorm zitvlees hebben. Daar komen de autokilometers nog eens bij: opgeteld een kleine 7.000 kilometer in drie weken tijd. Dat is een enorme aanslag op je lijf en op je mentale weerstand. Dat is de zwaarste klus in een jaar als het gaat om het commentaar geven. Maar ik heb er wel enorm van genoten, moet ik zeggen", aldus Dijkstra.Dijkstra beschouwt de afgelopen Tour als een van de leukste die hij als commentator heeft beleefd. De Nederlandse renners, onder wie Tom Dumoulin (die als tweede eindigde), Steven Kruijswijk (vijfde) en Dylan Groenewegen (won twee etappes) gaven de Tour kleur."Niet alleen vanwege het feit dat de Nederlanders het goed deden, dat was zeker zo, maar gewoon omdat er spanning in de wedstrijd zat. Ik herinner mij nog de jaren van Lance Armstrong die als een robot in de rondte reed met zijn team. Nu hadden we echt strijd in de top van het klassement en daar heb ik enorm van genoten. Ik vond het echt een spannende Tour ondanks de soms wat saaie etappes in de eerste week, die overigens wel weer eindigden in hele mooie massasprints, met twee keer Nederlands succes."De geboren Smildeger heeft genoten van de Nederlandse inbreng tijdens de Tour. "Eén van de hoogtepunten vond ik absoluut de ontsnapping van Kruijswijk op weg naar de Alpe d'Huez. Hij voelde zich ontzettend goed en koos voor de aanval. Eigenlijk veel te vroeg. Kruijswijk ging door en wat wij toen hebben gezien, is een heroïsche rit, waarbij-ie uiteindelijk wel werd ingelopen, maar hij is niet ingestort. Kruijswijk kon zich handhaven in de top van het klassement.""In de slotweek was hij nog een keer in staat tot aanvallen, waardoor hij uiteindelijk vijfde werd in het algemeen klassement. Die prestatie dreigt een beetje onder te sneeuwen bij alles wat Tom Dumoulin natuurlijk gepresteerd heeft. Dat is natuurlijk ook van uitzonderlijke klasse en daar hebben wij bijna dertig jaar op moeten wachten, een podiumkandidaat", zegt de commentator van de NOS."Wat ik persoonlijk ook een hoogtepunt vond, was de winst van de Duitser John Degenkolb in de etappe naar Roubaix. Om dat zo te beleven, moet je ook de voorgeschiedenis van die Duitser kennen. Die is een paar jaar geleden betrokken geweest bij een heel zwaar ongeluk. Hij werd tijdens de training in Spanje aangereden door een mevrouw uit Engeland die de verkeerde weghelft nam. Hij botste frontaal met ploeggenoten op die auto en moest lang revalideren.""Artsen zeiden dat hij het wielrennen uit zijn hoofd moest zetten. Heeft-ie niet gedaan. Hij wilde nog één grote wedstrijd winnen, vooral voor zijn recent overleden vriend die hem tijdens de revalidatie heeft bijgestaan. Uiteindelijk heeft Degenkolb de etappezege in Roubaix, waar hij ook al eens Parijs-Roubaix heeft gewonnen, opgedragen aan zijn overleden vriend. Met dat verhaal in je achterhoofd was dat voor mij persoonlijk een hoogtepunt in de Tour", aldus Dijkstra.Voor het eerst in 28 jaar stond er met Dumoulin weer een Nederlander op het erepodium. Dat biedt perspectief voor de toekomst, meent Dijkstra."De conclusie dat het Nederlandse wielrennen er goed voor staat, is gerechtvaardigd. Zeker met het oog op de komende jaren, want Dumoulin gaat daarin tot de topfavorieten behoren als het gaat om het winnend afsluiten van de Tour. Dus ik verheug me, zo kort na de Tour, alweer op de volgende Tour. Als Dumoulin gezond blijft en gaat starten in de Tour, is de Maastrichtenaar meteen topfavoriet nummer één zelfs. Hij heeft al aangegeven de Ronde van Italië niet te rijden volgend jaar, om zich helemaal te richten op de Tour de France. Uiteraard hopen wij op een volgende Nederlandse Tourwinnaar", besluit Dijkstra.