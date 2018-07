Deel dit artikel:











'Als ik weer ga zwemmen, blijf ik heel goed op de kleine kindjes letten' Elyssa en Joya redden een meisje uit het zwembad (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

ASSEN - "We waren in het zwembad bij Nienoord in Leek. Elyssa wilde een bommetje doen en vroeg of ik keek, maar ik keek steeds naar dat meisje", vertelt Joya uit Assen. Zij redde donderdag samen met haar vriendinnetje Elyssa het leven van een meisje in het bad.

Toen Joya tegen haar vriendinnetje zei dat ze dacht dat het meisje verdronk, zwom Elyssa er meteen naartoe. "Toen heb ik haar naar boven gehaald en op de kant gezet. Joya heeft haar op de rug geklopt en ze spuugde allemaal water uit."



Huilen

Elyssa haalde de badmeester erbij. Die probeerde met het meisje te praten, maar dat lukte niet. "Het meisje moest heel erg huilen en ze zei verder niks", vertelt Elyssa. Uiteindelijk ging de badmeester met het meisje naar haar ouders.



De meiden weten niet hoe oud het slachtoffertje is, maar schatten haar drie of vier jaar oud. "En ze zwom in het bad van 1.20 meter diep tot wel 1.40 meter." Volgens de meisjes was er wel een badmeester bij het bad aanwezig, maar was die alleen. "Ze waren met drie badmeesters buiten en één binnen."



Elyssa en Joya zijn trots op zichzelf en op elkaar. Ze kijken volgende keer nog beter om zich heen. "Als ik weer ga zwemmen dan blijf ik heel goed op de kleine kindjes letten, want daarmee kan het altijd fout gaan."



Verbazing bij zwembad

Het zwembad zelf is ook blij met de actie van de 10-jarige meisjes, maar Harmanna Rozema van het Zwemkasteel in Nienoord was ook verbaasd over alle aandacht in de media.



"We waren vooral verrast dat we moesten lezen dat hier bijna een kind verdronken is, terwijl wij het heel anders hebben ervaren. Mijn collega's liepen rondom het bad en op een gegeven moment ziet mijn collega twee meisjes met een klein meisje aankomen. Ze hadden het meisje uit het water gehaald. Dat is hartstikke dapper, echt hartstikke goed. Hulde voor die meiden!", vertelt ze.



Rozema vervolgt: "Mijn collega heeft iedereen opgevangen. De moeder van het meisje kwam snel ten tonele. Bij de moeder zat de schrik er heel erg in. Maar we zijn op geen enkel moment in paniek geweest. We zijn vooral opgelucht dat het zo goed is afgelopen en dat die meiden zo goed hebben opgelet."



Aan de aandacht ontglipt

Het kindje was in het diepe bad terechtgekomen en had geen zwembandjes om. "We weten dat de moeder er samen met haar man was. Op een gegeven moment wilden ze naar huis. De moeder wilde naar het toilet en dacht dat de vader zou opletten. En de vader dacht dat de moeder zou opletten. Uiteindelijk is er dan niemand die oplet en springt het meisje zonder bandjes het bad in."



Volgens Rozema is er voldoende personeel om op de zwemmende kinderen te letten, maar kun je gewoon niet alles zien.



"Het zal net even aan de aandacht van de badmeester ontschoten zijn. Je doet verschrikkelijk je best, maar je kunt gewoon niet alles zien. We hadden het heel druk, door het mooie weer. Dat levert natuurlijk extra bezoekers op, maar we hebben ook extra personeel ingezet. Onze eerste zorg is of we genoeg mensen hebben om op iedereen te letten."