Vrouw krijgt werkstraf voor verpakken van hennep Een wietplant (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 46-jarige vrouw uit Assen is voor het verwerken van hennep in haar woning veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De vrouw werkte voor een coffeeshop in haar woonplaats. Ze verpakte hennep in kleine porties in zakjes. Twee keer per week bracht ze een kleine kilo verpakte hennep naar de coffeeshop.



Inbraak

Een inbraakpoging bracht haar werk aan het licht. De agenten roken een penetrante lucht in de woning en vonden op de bovenverdieping 2,7 kilo hennep. Daarnaast lag een stapel gripzakjes.



Gevaarlijk

De vrouw zei dat ze vier jaar lang met grote hoeveelheden hennep op en neer ging van haar woning naar de coffeeshop. Ze had nooit nagedacht over hoe gevaarlijk dit was. Ze had gemakkelijk kunnen worden beroofd.



Ze vermoedt dat de inbrekers op zoek zijn geweest naar haar voorraad hennep. De inbraakpoging is tot op de dag van vandaag niet opgelost. De vrouw is uit haar woning gezet en haar uitkering is stopgezet.



Schuld

De vrouw loste met dit illegale werk met succes haar schulden af. Ze mag nu opnieuw beginnen. Naast de werkstraf moet zij haar illegale inkomsten, een bedrag van 5.000 euro, aan de staat terugbetalen.