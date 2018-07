Kantoorpersoneel helpt waterschap met controles in droge gebieden

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta zet kantoorpersoneel in om te helpen bij de controles voor het gebruik van oppervlaktewater.

Dorre akkers, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

Volgens een woordvoerder wordt het gebied waar droogte is steeds groter. Maar er zijn steeds meer gebieden waar geen water uit sloten en kanalen onttrokken mag worden.Standaard gaan er twee mensen op pad om te controleren. Omdat het nu vakantie is, is er intern een mail gestuurd naar medewerkers of kantoorpersoneel wil aanhaken bij een 'bestaande' controleur om te helpen.Onder meer in de buurt van Meppel heeft het waterschap bepaald dat er geen oppervlaktewater uit sloten en kanalen gehaald mag worden.