Deel dit artikel:











Beweging op recept in het Scheper Ziekenhuis Oudere patiënten zoals mevrouw Plaatje-Meyer liggen niet meer alleen maar in bed. (Foto: Scheper Ziekenhuis) Mevrouw Plaatje-Meyer kreeg de paarse kaart: bewegingsrecept niveau C. (Foto: Scheper Ziekenhuis)

EMMEN - Oudere patiënten in het Scheper Ziekenhuis in Emmen krijgen niet alleen medicijnen op recept, maar sinds kort ook beweging op recept.

Patiënten ouder dan zeventig jaar krijgen bij opname een gekleurde kaart met pictogrammen: het bewegingsrecept. Deze kaart laat zien wat de patiënt zelf nog kan.



Voor mevrouw Plaatje-Meyer (77) betekent dit bijvoorbeeld dat zij niet gekluisterd is aan haar bed. "Ik lig niet in het ziekenhuis, maar ik verblijf in het ziekenhuis", aldus Plaatje-Meyer. "Eten, drinken en beweegoefeningen doe ik gewoon zittend in een stoel. Ik lig dus niet veel in bed. ’s Avonds ga ik wel vroeg naar bed om goed uit te rusten."



QR-code

Het bewegingsrecept hangt aan het bed van de patiënt. Familie en naasten kunnen een QR-code scannen. Die krijgen dan een filmpje te zien over het belang van bewegen.



Slechte conditie

Uit cijfers van het Scheper Ziekenhuis blijkt dat een op de drie ouderen het ziekenhuis verlaat in slechtere conditie dan bij opname. Het bewegingsrecept moet helpen om de conditie op peil te houden.



Verschillende afdelingen van Treantlocaties in het Scheper Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis werken al met deze recepten. In het najaar zal ook het Bethesda in Hoogeveen de eerste bewegingsrecepten uitschrijven.