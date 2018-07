Deel dit artikel:











Werkstraf voor mishandeling na ongunstige APK Een 58-jarige Emmenaar moet 40 uur werken voor een mishandeling (foto: Pixabay)

EMMEN - Een 58-jarige man uit Emmen is voor een mishandeling in de Kwik-Fit in zijn woonplaats veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur.

De man mishandelde de filiaalmanager van het bedrijf, omdat zijn auto niet door de APK kwam.



Het gebeurde begin april, nadat de Emmenaar woedend aan de manager duwde en trok. De manager kreeg vervolgens meerdere klappen in het gezicht en liep een bloedneus en een gezwollen gezicht op. De klant riep dat hij de volgende dag terug zou komen. Hij kreeg een winkelverbod opgelegd.



De 58-jarige man is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 2.000 euro, omdat hij gehoorschade zou hebben opgelopen. De rechter matigde de vordering naar 1.250 euro, omdat er onvoldoende bekend is over het herstel.