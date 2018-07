Deel dit artikel:











A32 richting Meppel afgesloten na ongeluk Op de A32 is een ongeluk gebeurd (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Verkeer dat vanuit Friesland naar Meppel wil over de A32, moet rekening houden met vertraging.

Op de A32 is ter hoogte van De Blesse een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een auto. De snelweg is afgesloten vanaf Wolvega in de richting Steenwijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot ongeveer 16.00 uur dicht blijft.



Rond twee uur stond er een file van zo'n acht kilometer. De vertraging liep op tot zo'n tachtig minuten, volgens de ANWB.



Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.