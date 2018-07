A32 richting Meppel weer vrij na ongeluk [update]

Op de A32 is een ongeluk gebeurd (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Het verkeer vanuit Friesland naar Meppel over de A32 kan weer doorrijden.

rtvdrenthe.nl/verkeer

Ter hoogte van De Blesse vond vanmiddag een ongeluk plaats met een vrachtwagen en een auto. Daarbij is één persoon gewond geraakt.De snelweg was afgesloten vanaf Wolvega in de richting Steenwijk.Op het hoogtepunt stond er een file van zo'n negen kilometer.