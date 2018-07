Bauke Mollema doet mee aan de Gouden Pijl

WIELERSPORT - Bauke Mollema doet zondag mee aan de Gouden Pijl in Emmen.

De wielrenner uit Groningen zit bepaald niet stil deze week. "De Tour is afgelopen, maar het is nog geen tijd voor vakantie! Komende week rijd ik de criteriums van Boxmeer, Surhuisterveen, Wateringen en Emmen, én natuurlijk ook de Clásica San Sebastián", zegt hij op Twitter.Gisteren werd bekend dat Tom Dumoulin ook zijn opwachting maakt tijdens de Gouden Pijl. Andere renners die meedoen zijn Dylan Groenewegen en Niki Terpstra.Dit jaar kent de Gouden Pijl voor het eerst een nieuwe opzet , waarbij de renners drie keer in actie komen. Naast het gebruikelijke criterium staan ook een puntenkoers en een tijdrit op het programma.