Boer op de fiets door Europa: 'Dit is vrijheid' Henk Nijstad fietst van Hamburg naar huis (foto: Henk Nijstad)

ASSEN - Henk Nijstad uit Echten gaat om te ontspannen niet met zijn vrouw mee op strandvakantie naar Kreta, maar pakt liever de fiets.

Vanaf zijn boerderij in Echten fietste Nijstad onder meer naar Denemarken, Tsjechië en Duitsland. Tochten van meer dan duizend kilometer. Nijstad: "Ik mag graag een eindje fietsen."



En dat doet hij gewoon op zijn opafiets. "Als ik zeg dat ik hierop vanuit Nederland gefietst ben geloven mensen het vaak niet", zegt Nijstad lachend.



Onverwacht

Op dit moment is hij in het Duitse Einbeck. Met een kennis kon hij in de auto meerijden naar Hamburg, waar hij verder is gegaan op de fiets. Een mooie omgeving, maar een van de mooiste reizen vond hij de tocht naar Santiago de Compostella in Spanje.



"Het meest bijzondere wat ik meemaak op zo'n tocht vind ik de onverwachte hulp van andere mensen. Ik had bijvoorbeeld een lekke band en dat er dan iemand is die zegt: gooi die fiets maar achterin, ik breng je wel."



Niet vrij

De reden om te fietsen is zijn werk. "Ik werk het hele jaar zeven dagen per week. Ook alle feest- en zondagen. Als ik niet wegga, ben ik ook niet vrij. Nu fiets ik gewoon totdat ik het zat ben. Dat is vrijheid."



En er is nog een andere reden. Nijstad is slechthorend. "Heel veel dingen vallen voor mij af." Op pad met de fiets heeft hij daar minder last van: "Ik geniet er wel van dat je niet bezig hoeft te zijn met of je mensen kunt verstaan."



En wat is de bestemming nu? "Naar huus! Dit weekend moet ik weer melken dus vrijdavond moet ik er wel weer zijn."