Deel dit artikel:











Hoogeveners veroordeeld voor 'misselijkmakend' uitgaansgeweld De Hoogeveners wacht een werkstraf tot 150 jaar (foto: Pixabay)

HOOGEVEEN - Twee twintigjarige Hoogeveners zijn voor een mishandeling tijdens een stapavond op 28 januari in Hoogeveen veroordeeld tot werkstraffen tot 150 uur.

Die avond ontstond op de Grote Kerkstraat meerdere vechtpartijen. Dit gebeurde voor de deur van de kroegen Aces en Shooters. Een man werd geschopt en geslagen. Een tweede man probeerde de boel te sussen en kreeg eveneens vuistslagen.



Neus op twee plekken gebroken

Het tweede slachtoffer werd door de twee Hoogeveners geschopt toen hij op de grond lag. Hij werd later naar het ziekenhuis afgevoerd. Door het geweld had hij een gebroken neus en hersenschudding opgelopen. De officier noemde het gedrag van beide mannen ‘misselijkmakend en weerzinwekkend’.



Verschillende straffen

Hij eiste tegen één een werkstraf van 240 uur en tegen de ander een celstraf van vier maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Het verschil zat ‘m in de houding van de mannen. De één toonde inzicht, de ander zag zichzelf als slachtoffer.



Openlijke geweldpleging

De rechter strafte iets lager, omdat hij het openlijke geweld bewezen acht in plaats van poging zware mishandeling. Op dat laatste staan zwaardere straffen. Hij legde de één een werkstraf van 120 uur op. De tweede kreeg vanwege zijn houding een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd.