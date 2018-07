Deel dit artikel:











Bas Dost vader geworden van zoon Sep De spits van Sporting Portugal is vader geworden (foto: EPA/Jose Sena Goulao)

LISSABON - Bas Dost en zijn vriendin Annefleur zijn ouders geworden van een zoon, Sep Lewis Dost.

De vriendin van de oud-FC Emmen-spits maakte dat vandaag bekend op Facebook.



'Onmogelijk om te beschrijven hoe gelukkig en in de wolken we zijn met de geboorte van ons mannetje! Welcome to this world lieve Sep Lewis Dost', plaatste ze op haar account.