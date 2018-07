Warmte leidt tot intensievere controles zwemwater

ASSEN - De kans op blauwalg in zwemwater wordt steeds groter door de aanhoudende warmte. In Drenthe lijkt het allemaal nog wel mee te vallen, maar de waterschappen controleren wel intensiever.

