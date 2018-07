Holtinger schaapskooi teert al op hooi van komende winter

HAVELTE - De aanhoudende droogte van de laatste maanden heeft ook invloed op de Holtinger schaapskudde. Vanwege het verdroogde grasveld worden de dieren gevoed met hooi dat bedoeld is voor de winter.

Duco Heun, voorzitter van de Stichting Holtinger Schaapskudde, hoopt op hulp, meldt de Meppeler Courant . "Wij zijn op zoek naar extra financiële middelen om de schapen goed te kunnen blijven voeden. We gebruiken nu al onze wintervoorraad aan en dat betekent dat we dus straks tekortkomen. De voorraad moet aangevuld worden en dat kost natuurlijk geld. Geld dat wij niet op de plank hebben liggen", zegt Heun.Als de herder en de ruim zeshonderd schapen na een bezoek aan het Holtingerveld terugkeren, treffen ze een veld aan waar de schapen niet van kunnen eten. "Daarom moeten we dus nu al onze wintervoorraad hooi aanspreken om bij te voeren", legt Heun uit.Om deze voorraad weer op peil te krijgen hoopt de stichting dat mensen of instanties een financieel steentje bij willen dragen. De stichting is niet op zoek naar mensen die hooi aanbieden. "We willen dat graag zelf kopen omdat niet alle hooi geschikt is voor de schapen."