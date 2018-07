Deel dit artikel:











Ensing moet door valpartij afhaken voor EK Weg Ensing kan vanwege een hersenschudding niet meedoen met het EK Weg (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten moet verstek laten gaan bij het EK Weg in Glasgow. Ensing liep in Frankrijk een hersenschudding op. Hier is ze niet genoeg van hersteld.

"Eind mei ben ik in de Franse koers La Classique Morhiban hard op mijn hoofd gevallen. Waar dat in eerste instantie leek mee te vallen, kreeg ik daar vervolgens toch last van. Gelukkig ben ik momenteel weer op de goede weg terug", laat ze weten op haar website.



Floortje Mackaij neemt haar plaats in op 5 augustus. Ook Chantal Blaak, Lucinda Brand, Sabrina Stultiens, Marianne Vos, Lorena Wiebes, Ellen van Dijk, en Anna van der Breggen doen mee aan de wegwedstrijd.