Flos derde nieuweling bij E&O Flos maakte maandagavond bekend aan te sluiten bij E&O (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Jens Flos (21) is de derde nieuweling van de mannen van E&O. De spelmaker voegde zich maandagavond, tijdens de start van de voorbereiding, bij de formatie van Freek Gielen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Flos komt over van Bevo. Bij de Panningers kwam hij voornamelijk in actie voor de opleidingsploeg uitkomend in de eredivisie.



In de lente was Flos al op proef in Emmen. De spelmaker gaat studeren in Groningen en vond bij E&O een passende uitdaging. De nieuweling werd als B-junior al getraind door Freek Gielen.



Vesters

Eerder trok de eredivisionist uit Emmen Dennis Vesters en Daniël van der Ham aan. Laatstgenoemde keert na een jaar pauze terug. Vesters, een boomlange rechteropbouwer van 18 jaar, komt over van degradant ARBO Rotterdam.