Gielen: Ik denk dat we een nieuw E&O gaan zien

HANDBAL - Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Freek Gielen zijn de mannen van E&O maandagavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de eredivisie gestart. 'Opleiden' en 'investeren' zijn de nieuwe stopwoorden bij de Emmenaren.

"Het is even wennen. Anders. Maar wel mooi. Het was altijd al m'n doel om hoofdtrainer te worden. Het is snel gegaan, maar een mooie verrassing", opent Freek Gielen, terwijl de hoofdmacht door assistent Frans Engels wordt bezig gehouden. Oud-hoofdtrainer Joop Fiege leverde na één jaar zijn contract in en vond bij het Belgische Initia Hasselt een passende uitdaging, waardoor E&O besloot Gielen - Fiege's assistent en succescoach van de opleidingsploeg - door te schuiven naar het eerste team.De wisseling van de wacht ging gepaard met stapjes terug van een aantal geroutineerde twintigers. Zo besloten spelers als Toby Trouw, Martijn Fuhler en Bas Bulthuis uit te willen komen voor het reserveteam. Daarnaast maakten basisspelers René Jaspers (Hurry-Up), Sander Visser (Volendam) en Marwin van Offeren (Aalsmeer) de stap naar de BENE-League."Dit jaar is echt investeren. We hopen dat deze groep twee jaar bij elkaar blijft. Dan kunnen we volgend seizoen gaan oogsten", is Gielen positief gestemd. Vanuit de opleidingsploeg en de A-junioren, beide teams werden kampioen van respectievelijk de tweede divisie en de landelijke jeugddivisie, maken talenten de overstap naar het vlaggenschip. "We hopen dat we zo hoog mogelijk eindigen, dat is belangrijk. Maar ook vooral het opleiden."Met Jens Flos (21) en Dennis Vesters (18) verwelkomt de pas 30-jarige oefenmeester twee gretige jongelingen. De ambities te promoveren naar de BENE-League worden verder de ijskast in geschoven. Gielen: "We moeten de tweede competitiehelft twee keer zoveel punten pakken als dat we in de eerste hebben gedaan. Ik denk dat we een nieuw E&O gaan zien. Ik denk dat, dat inspireert."Lees ook: Flos derde nieuweling bij E&O Tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen waren Rick Wielage en Lex Baas afwezig. De jeugdinternationals kwamen de afgelopen twee weken uit op het EK voor B-landen. In Montenegro eindigden de Drenten met Nederland op de vijfde plaats.