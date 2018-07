Deel dit artikel:











Zuid-Afrikaanse wielrenners koersen door Assen De jeugdtour in Assen trekt honderden jonge renners (foto: archief RTV Drenthe) Zuid-Afrikaanse wielrenners aan het ontbijt in Eext (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) De Zuid-Afrikaanse wielrenners (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - De European Junior Cycling Tour van Assen is weer losgebarsten. Jonge renners uit twintig landen doen mee.

Gisteren werd de proloog gereden en vandaag staat het criterium Assen-Oost op het programma.



Er zijn ook 23 wielrenners uit Zuid-Afrika in Assen. De jongeren verblijven in Eext en zaten daar vanmorgen vroeg al aan het ontbijt. "We eat milk, butter and sugar," zegt een van de deelnemers. Het niveau in Assen vindt hij hoog. "It is much more competitive here, so it is very difficult for us. We have to push ourselves really hard to race.That's a big difference compared to cycling in South Africa."



Er zijn ook veel jonge renners uit Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen en Denemarken. De European Junior Cycling Tour duurt nog tot en met zaterdag.