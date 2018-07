Deel dit artikel:











WK wielrennen voor studenten: 'De subtop staat hier aan de start' Sanne Bouwmeester (midden) won vorig jaar de Noorderlijke districtstitel (foto: archief RTV Drenthe)

BRAGA - Studenten uit over de hele wereld doen deze week mee aan het WK wielrennen voor studenten in het Portugese Braga.

Om mee te doen moet je studeren en mag je niet ouder zijn dan 25 jaar. Bij het Nederlandse team doet Sanne Bouwmeester mee uit Westerbork. "Wij zijn hier met zes dames en zes heren, ook doen er drie mountainbikers mee."



Bouwmeester won vorig jaar de Noordelijke districtstitel bij de dames, dus het niveau bij het WK is hoog. "Ik ken de andere deelnemers niet, maar het is echt de subtop. Ik hoop dat ik hier kan laten zien wat ik kan. Ik heb nog nooit hier een wedstrijd gereden, dus het is even afwachten."



Vandaag wordt er een tijdrit verreden. "Gisteren regende het hier, maar vandaag wordt het weer zo'n 35 graden. Het is hier een stuk steiler dan in Nederland, dus dat wordt wel pittig," zegt Bouwmeester.