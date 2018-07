Taxichauffeurs in Assen krijgen voorlopig meer ruimte op station

ASSEN - Taxichauffeurs in Assen mogen voorlopig gebruik blijven maken van de Kiss & Ride plekken in de Stationsstraat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en de chauffeurs.

Op het station zijn vijf standplaatsen en dat is volgens de chauffeurs veel te weinig. Ze wilden graag meer plekken of een bufferzone om te wachten tot er een plek vrijkomt. De Kiss & Ride werd al als bufferzone gebruikt, maar dat mocht niet. 'Belachelijk' volgens Wietze Mast, voorzitter van de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers (GATO).Daar is nu dus een oplossing voor gekomen. "De gemeente gedoogt nu de taxi's aan de Stationsstraat. Daar komen borden te staan. In september gaan we opnieuw om tafel om te kijken of er meer standplaatsen kunnen komen", besluit Mast. Hij hoopt dat er in de toekomst ruimte komt voor tien standplaatsen.