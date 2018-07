Heropening Drommedaar in Emmen stap dichterbij

EMMEN - Het huurcontract is getekend en naar verwachting is de vergunning deze week ook rond.

Er lijkt eindelijk schot in de heropening van de Drommedaar bij de ingang van de oude dierentuin, het Rensenpark, in Emmen te komen. Het pand staat sinds de sluiting van de dierentuin in 2015 leeg."De verbouw moet nog starten, dus over een openingsdatum kan ik nog niets zeggen", laat huurder Wouter van Liere weten. Van Liere wil het restaurant weer openen en klopte februari vorig jaar aan bij de gemeente Emmen.Het pand deed jarenlang dienst als eetgelegenheid bij de dierentuin en later als pannenkoekenhuis tot het in 2012 afbrandde. Tot de sluiting van het park in 2015, was het een kantoorpand.