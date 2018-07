Caravan geschaard op A28 bij knooppunt Lankhorst

DE WIJK - Op de A28 bij knooppunt Lankhorst is vanmorgen een caravan geschaard.

De rechter rijstrook was daardoor tijdelijk dicht tussen de afslagen De Wijk en Staphorst. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.Het ongeluk leverde veel vertraging op, maar inmiddels zijn de files opgelost.Door het ongeluk stond er rond half elf een file van zeven kilometer op de A28 tussen de afslagen De Wijk en Staphorst in de richting van Zwolle. De vertraging liep op tot meer dan een half uur, volgens de ANWB.Ook op de A32 liep het verkeer vast. Tussen de afslagen Meppel en Meppel-Zuid stond rond half elf nog twee kilometer file.