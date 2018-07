Stelling: Ik heb geen moeite met naaktfoto's van politici

ASSEN - Kamerlid Thierry Baudet heeft een pikante vakantiefoto gedeeld op Instagram. "Release & reload!", schrijft hij erbij.

Op de foto ligt Baudet volledig naakt op de rand van het zwembad. Niet alles is te zien; zijn jongeheer bedekt Baudet met zijn hand.Op internet zijn de reacties verdeeld. Zo reageert iemand op het Instagramaccount van Baudet met: "Mooie foto, niks mis mee. Fijne vakantie." Maar een ander noemt Baudet een 'aandachtstrekkertje'. De foto leverde in veertien uur tijd in elk geval wel een dikke 11.000 likes op.Mag een politicus gewoon een naaktfoto op internet delen en neem je hem dan nog serieus? Of had Thierry dit kiekje beter voor zichzelf kunnen houden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe