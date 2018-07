Vernielingen bij Dierenweide Stroomdal in Beilen

BEILEN - Onbekenden hebben afgelopen weekend vernielingen gepleegd bij Dierenweide Stroomdal in Beilen.

Boeken uit een leenkast bij het dierenparkje zijn in brand gestoken, boeken zijn in de vijver gegooid en de daders lieten troep achter bij een bankje."Helaas ontbreekt het bij sommigen aan fatsoen en nemen ze met dit droge weer erg veel risico door brand te stichten en andere schade aan te richten", schrijven de mensen van de dierenweide op Facebook.Ze roepen hondenbezitters en wandelaars in de buurt op, om ook 's avonds laat door het dierenparkje te lopen, in het kader van buurtpreventie."Wij willen niet dat onze dieren en de dierenweide gevaar lopen. Maar ga alsjeblieft geen eigen rechter spelen. Houd de handen thuis en bel 112 als er aanleiding voor is", is te lezen op de Facebookpagina van Dierenweide Stroomdal. De politie is op de hoogte van de vernielingen.