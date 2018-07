Sociale Winkel in Assen gaat weer open

ASSEN - De Sociale Winkel in Assen opent morgen de deuren weer. De winkel was tijdelijk dicht na het plotseling overlijden van leidinggevende Marjan IJzerman.

"We hebben een nieuwe roerganger gevonden", zegt voorzitter Reinier de Bruijne van de Sociale Winkel Assen en de stichting Budget Support. "Een van onze vrijwilligers gaat die taak op zich nemen en daar zijn we heel blij mee."De Sociale Winkel Assen en de stichting Budget Support helpen minima aan gratis kleding, sinterklaascadeaus en kerstpakketten. Maar ook met financieel advies en hulp bij allerlei administratieve rompslomp.De Sociale Winkel gaat morgen weer open en is wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en zaterdag.