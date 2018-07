Deel dit artikel:











Paardenmarkt in Norg leeft op: van 25 naar 350 paarden De paardenmarkt in Norg (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De paardenmarkt in Norg (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De paardenmarkt in Norg (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

NORG - De paardenmarkt in Norg was op sterven na dood. Nog 25 paarden stonden er vorig jaar. Dat kon zo niet langer, vond de organisatie.

Geschreven door Marjolein Knol

Immers, een markt die sinds de 16e eeuw bestaat geef je niet zomaar op. In de omgeving van Norg werd een paardenhandelaar gevonden die handel drijft door heel Europa. Hij beloofde de organisatie om 150 paarden te brengen en z'n collega's ook te vragen om naar de markt te komen.



Zo geschiedde. 350 paarden deden Norg aan deze dinsdag. "Ja, het is nog voller dan we hadden gehoopt", zegt marktmeester Rudy Rijks. "We hebben de schouders eronder."



Ter vergelijking: op de Rodermarkt stonden afgelopen jaar 260 paarden en op de Roldermarkt een kleine twintig. De Zuidlaardermarkt blijft de grootste markt met 1.754 paarden.