Het blijft maar records regenen

ASSEN - De maand juli gaat de boeken in als de zonnigste maand ooit.

rtvdrenthe.nl/weer

Volgens weerman Roland van der Zwaag hadden we 330 zonuren en dat is een record.En er zitten meer records aan te komen. In Hoogeveen zijn dit jaar al 41 zomerse dagen geweest. Dat zijn dagen waarop het warmer is dan 25 graden. Deze week gaan we daarmee ook een record uit 2006 breken, verwacht Van der Zwaag.Gisteren vertelde de weerman al dat we ook een nieuw hitttegolfrecord krijgen. Vandaag om 11.10 uur was het officieel zover op het KNMI-meetstation in Hoogeveen."De 25-graden grens is daar overschreden en dat betekent de langstdurende hittegolf ooit in Drenthe. Op 15 juli begon het zonnige en warme zomerweer en tot nu toe zijn er welgeteld al zes tropische dagen geweest en negentien zomerse dagen", aldus Van der Zwaag. Later deze week gaan we het hittegolfrecord ook breken in Eelde.De droogte blijft aanhouden. In het zuidwesten van de provincie is het neerslagtekort al opgelopen tot 270 millimeter. De weerman verwacht volgende week weer wat buien van betekenis.