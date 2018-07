Stel moet 3,4 miljoen euro winst van hennepkwekerij De Kiel terugbetalen

ASSEN/DE KIEL - Een 57-jarige vrouw uit De Kiel en haar vriend (67) uit Groningen moeten samen 3,4 miljoen euro aan criminele winst terugbetalen.

De rechtbank in Assen vindt bewezen dat de twee dat bedrag hebben verdiend met de hennepkwekerij die in juli 2013 in het huis van de vrouw werd ontdekt In een ondergrondse ruimte vond de politie destijds een illegale kwekerij met 1.340 planten. De 67-jarige Groninger, die al twee keer eerder was veroordeeld voor hennephandel, was het brein achter de kwekerij.De man is in 2016 veroordeeld tot vijftien maanden cel voor de hennepkwekerij in De Kiel en voor hypotheekfraude. Zijn vriendin kreeg dezelfde straf voor de fraude en medeplichtigheid aan het kweken van hennep. Zij heeft altijd ontkend dat ze iets wist van de kwekerij van haar vriend onder haar woning. De twee zijn in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dat loopt nog.De rechtbank in Assen is ervan overtuigd dat de vrouw er wel van wist, blijkt uit het vonnis over de terug te betalen winst. Zij kreeg ook regelmatig geld dat haar vriend verdiende met het handelen in hennep op haar rekening gestort. In totaal was dat volgens de rechtbank ruim 320.000 euro. Dat bedrag moet zij betalen aan de Staat. De Groninger moet de rest, ruim 3,1 miljoen, terugbetalen. Hij was nog bezig met het terugbetalen van in totaal 81.000 euro. Dat bedrag verdiende hij met zijn eerdere hennepkwekerijen.De vrouw uit De Kiel vertelde tijdens de zitting dat ze de 320.000 euro had verdiend met de verkoop van kleding en auto’s. De advocaten van het stel vonden de bedragen veel te hoog en vroegen tijdens de rechtszaak in juni om matiging. De rechtbank veegde hun pleidooien van tafel.